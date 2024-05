Veja programação da Festa do Trabalhador em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O governo do estado divulgou a programação da Festa do Trabalhador em Rio Branco e Cruzeiro do Sul que terão a apresentação de artistas nacionais.

Na capital acreana, o evento acontece na quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e tem início programado para às 17 horas em frente ao Palácio Rio Branco. Além da cantora Nayara Azevedo, dona de vários hits de sucesso, o evento terá a apresentação da banda Trio Furacão do Dj Black. No local, também estarão os feirantes que participam da Economia Solidária.

Já em Cruzeiro do Sul, a festa já é amanhã, dia 30 de abril e a atração nacional será o cantor Nadson O Ferinha. O evento contará com bandas locais, na Praça Orleir Cameli – Centro, a partir das 21h até as 3h da manhã, e também terá a participação da Economia Solidária.

Em Rio Branco, todo o processo organizacional fica no comando da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), com o suporte da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

Em Cruzeiro do Sul, o evento será promovido pela Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do Sul (Acics) em parceria com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, e apoio da Sete, da FEM, da PMAC e do CBMAC.