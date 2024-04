Jorge Viana garante auxílio de R$ 4,5 mil para produtores afetados por enchente no Acre

Durante solenidade no auditório do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nesta quinta-feira, 11, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, assegurou que o governo federal concederá um auxílio de R$ 4,5 mil aos produtores afetados pela enchente nos 22 municípios acreanos.

Segundo Viana, o anúncio do recurso aos ribeirinhos será feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. O governo realizará uma análise para identificar os atingidos pelo desastre natural. Viana, com sua experiência como ex-prefeito, ex-governador e senador na área de defesa civil, destacou a solidariedade das pessoas durante a cheia. No entanto, quando as águas baixam, surgem problemas graves, como a destruição ocorrida nesse período.

“Quando ocorre a cheia, minha experiência como ex-prefeito, ex-governador e senador na área de defesa civil me permite observar algo muito bonito: a solidariedade entre as pessoas. No entanto, quando as águas baixam, surge um problema grave: a destruição que ocorre nesse período. Comuniquei isso ao Ministro Wellington, e hoje ele anunciará uma série de medidas para auxiliar as famílias afetadas”, declarou.

O auxílio será pago em parcela única e ajudará as famílias a recuperar a produção perdida durante a enchente. Viana ressaltou que os ribeirinhos e agricultores muitas vezes são invisíveis, e a ideia do governo é oferecer uma linha de crédito para os municípios e ribeirinhos, abrangendo até mesmo os animais. “Normalmente um ribeirinho, um agricultor, esse é mais invisível ainda, porque ninguém chega lá mesmo. E a ideia do Governo é ter uma linha de crédito para os municípios, para os ribeirinhos que às vezes perdem tempo. Tudo, até os animais. Então, esse é um dos problemas” explicou.

Além disso, o presidente da Apex mencionou os investimentos do governo federal no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), estimados em R$ 340 milhões, que beneficiarão os agricultores familiares. Essa iniciativa visa financiar com juros baixíssimos, após os juros negativos, os produtores, proporcionando um suporte essencial.

“Nós estamos anunciando mais de R$ 340 milhões de reais para financiar com juros baixíssimos, após os juros negativos, com a agricultura familiar, os produtores. Isso a gente não estava tendo mais” comemorou.