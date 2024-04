Voos da Azul linhas Aéreas começam a ser vendidos no Acre com passagens para outubro

Após anúncio de retorno dos serviços da Azul linhas Aéreas no aeroporto de Rio Branco, feito pela ministra do Turismo em exercício, Ana Carla Lopes, esta semana, a empresa já começou a vender passagens aos clientes nesta quinta-feira (11). No entanto, conforme pesquisa no site da Azul, os voos só começam a decolar da capital acreana, de fato, a partir de 4 de outubro de 2024.

“Estamos unidos, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, Abear, e a Azul, Gol, Latam e Voepass para democratizar o acesso à aviação civil e reduzir o custo operacional das empresas aéreas”, disse a ministra Ana Carla Lopes.

Segundo o anunciado pelo ministério do turismo (MTur), os novos voos serão operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 Clientes, o que aumentará em 50% a oferta de assentos no aeroporto de Rio Branco. O programa “Conheça o Brasil: Voando”, lançado em 2023, é fruto de uma parceria do Governo Federal junto a empresas aéreas que envolve a articulação de medidas voltadas ao crescimento do setor. O foco é incentivar estudantes, professores e pesquisadores a conhecerem destinos que os conectem com a essência e a diversidade nacional.