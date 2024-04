Homem mais rico da América Latina anuncia investimento de R$ 40 bilhões no Brasil

Depois de receber o presidente da Honda para a América Latina no Palácio do Planalto, que anunciou investimento de R$ 4,2 bilhões no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, nesta sexta-feira, 19, o empresário mexicano Carlos Slim, fundador do Grupo América Móvil (AMX), que controla a Claro, e homem mais rico da América Latina. No encontro, o bilionário anunciou que pretende investir R$ 40 bilhões no Brasil até 2029.

Investidor no ramo de telecomunicações, Slim investe diretamente no setor no Brasil desde 2001. Na reunião de hoje, Lula discutiu planos futuros para expansão da rede de fibra ótica e 5G, além de de oportunidades de parcerias comerciais no setor de telecomunicações e melhoria do cenário econômico do país.

“Foi uma conversa ampla e interessante. Estivemos falando de como estão as economias, a do Brasil cada vez melhor, com inflação reduzida. Falamos dos nossos planos de investimento e do interesse que temos de seguir apostando de maneira importante no país”, afirmou Slim.

Mais R$ 40 bilhões investidos no Brasil

Durante o encontro com Lula, Slim estimou ter investido mais de R$ 40 bilhões no Brasil nos últimos cinco anos. Ele prometeu outros R$ 40 bilhões até 2029, especialmente em fibra ótica, internet de alta velocidade e serviços para cidadãos e empresas.

Segundo nota oficial do Planalto, o empresário elogiou o controle da inflação e as fortes exportações do Brasil. Argumentou sobre a possibilidade de aumento de investimentos em relação ao PIB no Brasil e México, e ressaltou o aumento de renda e salário mínimo nos dois países, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de ampliar investimentos em educação.

AMX vai comprar a Oi?

Na conversa com jornalistas, Slim descartou a possível compra da Oi, e afirmou que a AMX não está pensando em adquirir nenhuma empresa, mas planeja investir mais no país e competir melhor no mercado, em busca de uma novos clientes. Nesta sexta-feira, a operadora teve seu plano de recuperação judicial aprovado pelos credores.

Fonte: Exame