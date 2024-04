Governo do Acre entrega títulos definitivos e lançamento do mutirão de cirurgias ortopédicas

Na tarde desta sexta-feira, às 16h, toda Rio Branco está convidada a participar de um evento especial promovido pelo governo do Estado. O governador Gladson Cameli, juntamente com Gabriela Câmara, presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), e João Paulo Silva, presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), estarão presentes na Quadra da Escola Doutor Mário de Oliveira para a cerimônia de entrega de títulos definitivos e o lançamento do Mutirão de Cirurgias Ortopédicas.

Este evento marca um momento crucial para a comunidade, especialmente para aqueles que aguardam na fila de espera por cirurgias ortopédicas. Com o lançamento do Mutirão de Cirurgias Ortopédicas da Fundhacre, o governo busca reduzir significativamente o tempo de espera e proporcionar alívio para aqueles que sofrem com lesões ortopédicas, especificamente de ligamento cruzado anterior (LCA), num investimento de cerca de R$ 500 mil em recursos próprios.

Além disso, o Instituto de Terras do Acre irá entregar 500 títulos definitivos urbanos e das entidades religiosas. Essa iniciativa visa promover a regularização fundiária urbana, garantindo segurança jurídica e valorização dos imóveis.

Nesta ação em Rio Branco, foram beneficiadas famílias dos bairros: Aeroporto Velho, Areal, Ayrton Senna, Bahia Nova, Bahia Velha, Boa União, Boa Vista, Calafate, Chico Mendes, Custódio Freire, Esperança III, Farhat, Glória, Israel Lira, João Paulo II, Jorge Lavocat, Palheiral, Pedro Roseno, Pista, Plácido de Castro, Santa Inês, Sobral e Vila Acre. Títulos rurais também serão entregues na capital.

Os benefícios desse evento se estendem para toda a população, proporcionando não apenas melhorias na saúde e segurança jurídica, mas também contribuindo para o desenvolvimento social e econômico das comunidades locais.

A solenidade será realizada na quadra da Escola Doutor Mário de Oliveira, localizada na Travessa Guaporé, 103, na Capoeira, no dia 5 de abril, às 16h.