32 mil candidatos farão Concurso Público Unificado no Acre

O Acre registrou mais de 32 mil inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), de acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). As provas serão daqui a um mês, no dia 5 de maio.

No Estado, o certame será aplicado em dois municípios: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Rio Branco é a cidade com mais inscritos, com o total de 15.084 candidatos dos 17.756 inscritos no Acre.

O MGI enviou ofícios aos governadores e prefeitos dos municípios onde serão aplicadas as provas. O documento solicita cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias à realização do certame.

A correspondência, assinada pela ministra da Gestão, Esther Dweck, destaca a importância de evitar a realização de grandes eventos nas cidades onde o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizado, em 5 de maio, a fim de facilitar o deslocamento dos candidatos e garantir a segurança nos locais de prova.

Com 2,1 milhões de inscritos, o CPNU já é o concurso com o maior número de candidatos realizado no Brasil, superando os recordes anteriores, dos certames do Banco do Brasil de 2021 e 2022, que registraram, respectivamente, 1,6 e 1,5 milhão de inscritos.