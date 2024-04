Veja detalhes do plano dos fugitivos de Mossoró para chegar à Bolívia

Os foragidos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Mossoró tiveram a ajuda de pelo menos 12 pessoas para completar a meta que traçaram quando escaparam do local na madrugada de quarta-feira de cinzas, em 14 de fevereiro. O plano era chegar à Bolívia, segundo fontes ligadas à investigação.

O país faz fronteira com o Acre, justamente a área de atuação original dos dois presos ligados à filial do Comando Vermelho no estado.

Mas a suspeita principal dos investigadores não é de que a travessia seria pelo Acre, e sim, por Rondônia. Para isso, estava previsto um longo percurso pela BR-230, a Rodovia Transamazônica, até chegar em Porto Velho, capital rondoniense.

A interceptação, no entanto, veio no meio do caminho, na cidade de Marabá, no Pará. Antes disso, a rota já tinha tido passagens por Baraúna, no Rio Grande no Norte, Icapuí, no litoral do Ceará, e a Ilha de Mosqueiro, no Pará.

Se não tivessem sido pegos, os criminosos continuariam o trajeto de cerca de 5 mil quilômetros, que passaria, enfim, por pelo menos seis estados: Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas e Rondônia. A viagem só seria possível com a ajuda externa. Foi o que aconteceu.

Deibson e Rogério foram presos com roupas novas, um comboio com outros quatro comparsas, um fuzil, cartões de créditos e oito telefones celulares.

Ou seja, os homens que saíram sozinhos, rastejando pela mata e roubando roupas e comida para sobreviver, foram equipados ao longo do périplo de 50 dias que chegou ao fim nesta quinta-feira (4).

Além dos dois recapturados, outras 12 pessoas foram presas em vários locais por onde eles passaram. Os criminosos até chegaram a apontar o fuzil que tinham em mãos para os policiais, mas diante do cerco não dispararam.

A principal suspeita é de que, ao sair do presídio, eles tenham conseguido fazer contato com chefes do Comando Vermelho, facção que serviam. Justamente por isso, teriam conseguido chegar ao momento da prisão em outras condições.

Veja o passo a passo do plano de fuga:

1.Mossoró (RN)

2.Baraúna (RN)

3.Icapuí (CE)

4.Ilha de Mosqueiro (PA)

5.Ponte Mista de Marabá (PA)

6.Transamazônica (BR-230)

7.Porto Velho (RO)

8.Bolívia