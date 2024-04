Fortaleza fez quatro: Boca Juniors não levava tantos gols de brasileiro havia 30 anos

Em 9 de março de 1994, o Palmeiras goleou o Boca Juniors por 6 a 1, em São Paulo, no que é até hoje a maior goleada sofrida pelo time argentino em uma partida internacional ou para um rival brasileiro.

Nesta quinta-feira (25), na Arena Castelão, na capital cearense, o Fortaleza fez 4 a 2, e é o primeiro time do Brasil a marcar tantos gols no tradicional clube argentino desde os palmeirenses 30 anos atrás.

Buscando um recorte de ano mais próximo, a última vez que o Boca havia levado quatro gols em uma competição internacional foi em 2007, no Intercontinental contra Milan, no Japão, quando perdeu também por 4 a 2.

A vitória incontestável sobre o tradicional clube argentino, seis vezes campeão da Libertadores, colocou o Leão em situação privilegiada no Grupo D da Copa Sul-Americana, com nove pontos, cinco a mais do que os argentinos, que estão com quatro. Completam a classificação o Sportivo Trinidense-PAR, com três pontos, e o Nacional Potosí-BOL, com um.

“Usamos a atmosfera da torcida a nossa favor, como estádio lotado. Uma vitória que entra para a história do Fortaleza, que vamos lembrar daqui muito tempo”, disse Yago Pikachu, autor do terceiro e quarto gols do Leão.

Mais de 55 mil pessoas lotaram o Castelão, em uma noite quente, comum na capital do Ceará, mas que marcou o quinto confronto oficial do clube contra um tradicional time argentino. Depois de enfrentar River Plate, Estudiantes, Independiente e San Lorenzo, foi a vez de encarar, e golear, o Boca.

Os times já haviam se enfrentado em 2010, no Castelão, em amistoso. O Leão venceu na ocasião um time de reservas misturado de garotos do Boca por 3 a 1, para 7 mil pessoas. Contexto bem diferentes desta quinta-feira.

Os gols do Fortaleza foram marcados por Lucero, duas vezes, e Pikachu, também em dobro. Merentiel, ex-Palmeiras, e Zenón fizeram o do Boca.