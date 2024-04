Ibovespa opera em alta após dados de inflação nos EUA e no Brasil; dólar recua

Além dos dados de inflação nos Estados Unidos, os investidores também devem repercutir os números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a “prévia da inflação”, que foram divulgados pelo IBGE.

O índice desacelerou em abril e avançou 0,21%, menor que a de março, quando variou 0,36%. O número veio abaixo das expectativas. Segundo a pesquisa da Reuters com economistas, a estimativa era para uma alta de 0,29% no período.

O mercado também acompanha falas do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, que participa de evento promovido pelo Young Presidents’ Organization (YPO).

Campos Neto disse que a inflação no Brasil mantém trajetória de queda e destacou dados de março melhores do que o esperado. No entanto, o presidente do BC ponderou no documento que a inflação de serviços subjacente segue em nível elevado, mostrando-se mais resiliente nos itens ligados ao mercado de trabalho.

Ainda nessa sessão, o Banco Central fará leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.