Exportações do agronegócio brasileiro sobem 4,4% no 1º trimestre e batem recorde

As exportações brasileiras do agronegócio somaram US$ 37,44 bilhões no primeiro trimestre, recorde para o período, com alta de 4,4% em relação ao mesmo período de 2023.

Esse aumento em valor reflete a expansão na quantidade embarcada, uma vez que o índice de quantum aumentou 14,6%, compensando a queda no índice de preços, que foi de 8,8%, de acordo com dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura.

Nos três primeiros meses, as vendas externas de açúcar, algodão e café verde foram os principais responsáveis pelo incremento das exportações brasileiras.

O “bom resultado” nas vendas desses produtos compensou a queda nas exportações de milho, soja em grãos e óleo de soja, pontuou o ministério em nota.