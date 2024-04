Dólar hoje fecha em baixa 0,67% com ajustes de preços no Brasil e alta do minério

O dólar fechou com baixa nesta segunda-feira (8), mas manteve-se acima dos R$ 5 pela sétima sessão consecutiva, que foi marcada por ajustes de preços após as altas recentes no Brasil e pelo recuo da divisa americana também no exterior, em meio ao forte avanço do minério de ferro no mercado internacional.

A moeda norte-americana chegou a bater a R$ 5,0755 reais (+0,21%) nos primeiros negócios do dia. No entanto, reverteu rapidamente a tendência de alta, em sintonia com o desempenho ante outras divisas no exterior.

Qual a cotação do dólar hoje?

O dólar à vista terminou o dia com baixa de 0,65%, a R$ 5,031 na compra e R$ 5,031 na venda. Às 17h04, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia de 0,73%, aos R$ 5,042 pontos. Apesar da queda, a divisa ainda acumula alta de 0,33% em abril.

Às 17h04, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,73%, a 5,0425 reais na venda.

O Banco Central realizou um leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem, de vencimento previsto para 3 de junho de 2024.

Dólar comercial

•Venda: R$ 5,031

•Compra: R$ 5,031

Dólar turismo

•Venda: R$ 5,24

•Compra: R$ 5,06

O que está acontecendo com dólar?

Além dos ajustes de preços, as cotações do dólar foram influenciadas pela valorização do minério de ferro – importante produto de exportação brasileiro. O contrato do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian na China fechou com alta de 3,19%, a 791,5 iuanes (109,42 dólares) a tonelada, o maior valor desde 26 de março.

No âmbito fiscal, notícias que o governo deve afrouxar a meta fiscal para 2025, de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para superávit de 0,25% ou resultado primário zero, foram vistas como positivas por parte dos agentes do mercado.

O índice do dólar, que acompanha o dólar frente a seis principais pares, fechou no vermelho nesta segunda-feira, com investidores concentrados nos dados de inflação dos EUA, previstos para o final desta semana.

A inflação dos preços ao consumidor nos EUA em Março, na quarta-feira, será o próximo grande teste à força do dólar, enquanto a reunião de política do Banco Central Europeu, na quinta-feira, será o outro principal indicador econômico para as grandes moedas globais esta semana.

Antes dos dados do CPI e depois de um forte relatório de emprego na sexta-feira passada, o mercado futuro de taxas dos EUA reduziu as chances de um corte nas taxas em junho para 49%, abaixo dos 58% de uma semana atrás, mostrou a ferramenta FedWatch do CME.

O mercado também reduziu as expectativas quanto ao número de cortes nas taxas este ano para dois, de três para quatro há algumas semanas, de acordo com a aplicação de probabilidade de taxas do LSEG.

