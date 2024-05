Dólar hoje tem leve baixa com atenção ao payroll nos EUA

O dólar opera com leve baixa nesta sexta-feira (2), após registrar na véspera o maior do tombo percentual em um único dia desde 23 de agosto do ano passado e antes da divulgação do payroll (folha de pagamento não-agrícola) dos Estados Unidos.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h26, o dólar à vista fechou com queda 0,04%, a R$ 5,111 na compra e R$ 5,112 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caia 0,08%, equivalente a 5.122 pontos.

Dólar comercial

Venda: R$ 5,112

Compra: R$ 5,111

Dólar turismo Venda: R$ 5,324

Compra: R$ 5,144

O que está acontecendo com dólar? A divisa norte-americana despencou ante o real na véspera, em linha com o apetite por risco internacional após o Federal Reserve (Fed) ter reforçado a visão de que cortará juros este ano, enquanto, no Brasil, a Moody’s elevou a perspectiva do Brasil.

Hoje os traders estão olhando para os dados das folhas de pagamento não-agrícolas americana, que serão divulgados nesta manhã, para orientar os próximos movimentos do dólar, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse aos mercados esta semana que o próximo movimento do banco central nas taxas de juros provavelmente seria para baixo, e não para cima.

O Fed manteve as taxas de juro ​​no final da sua reunião de política monetária de dois dias, como esperado, e sinalizou que ainda está inclinado para eventuais cortes nas taxas, mesmo que estes demorem mais tempo do que o inicialmente esperado.