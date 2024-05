UFC volta ao Rio de Janeiro com brasileiro campeão e possível adeus de José Aldo

O UFC volta ao Rio de Janeiro neste sábado (4). A partir das 19h, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, a maior organização de MMA do mundo realizará mais um evento na Cidade Maravilhosa. O card contará com uma luta por cinturão do brasileiro Alexandre Pantoja, enquanto o lendário José Aldo terá pela frente a última luta de seu contrato com o Ultimate.

Alexandre Pantoja, de 34 anos, vai defender o cinturão do UFC pela segunda vez. Campeão da divisão dos moscas em julho de 2023 ao vencer o mexicano Brandon Moreno, ele teve sucesso em sua primeira luta como campeão ao bater o norte-americano Brandon Royval.

No Rio de Janeiro, o adversário de Pantoja será o australiano Steve Erceg. Ele vem de 11 vitórias consecutivas, sendo três pelo UFC, e ganhou a oportunidade de disputar o cinturão dos moscas.

Retorno de José Aldo

Após quase dois anos afastado, José Aldo volta ao local onde foi condecorado rei. No Rio de Janeiro, o brasileiro fez lutas incríveis pelo cinturão do UFC quando era um dominante campeão da categoria dos penas. Ele enfrentará o norte-americano Jonathan Martinez.

Aldo não luta desde setembro de 2022, quando perdeu por decisão para Merab Dvalishvili. Ele chegou a anunciar a aposentadoria, fez lutas de boxe e resolveu voltar ao UFC para uma possível despedida.

Essa é a última luta do contrato de Aldo. Ele ainda sonha em voltar a ser campeão mas, para isso, precisa renovar o seu vínculo com a organização.

Evento

Nesta sexta-feira (3), antes da pesagem cerimonial, os fãs do UFC poderão participar de eventos da organização no Rio de Janeiro.

Quem estiver no local poderá fazer fotos com a campeã peso-mosca do UFC, Alexa Grasso, o ex-campeão peso meio-pesado do UFC, Mauricio Shogun, e o ex-campeão do Pride, Wanderlei Silva.

Os fãs também poderão participar de sessão de perguntas e respostas com Alex Poatan, campeão meio-pesado do UFC, Charles do Bronx, ex-campeão do UFC, Alexa Grasso, Gilbert Durinho e Diego Lopes.

UFC 301: Pantoja x Erceg

Sábado, 4 de maio – Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Card Principal – 23 horas (horário de Brasília) no UFC Fight Pass

•Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Steve Erceg

•Peso-galo (até 61,2 Kg): Jonathan Martinez x José Aldo Júnior

•Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Anthony Smith x Vitor Petrino

•Peso-médio (até 83,9 Kg): Michel Pereira x Ihor Potieria

•Peso-médio (até 83,9 Kg): Paul Craig x Caio Borralho

Card Preliminar – 19 horas (horário de Brasília) no UFC Fight Pass e canal GOAT

•Peso-pena (até 65,7 Kg): Jack Shore x Joanderson Brito

•Peso-palha (até 52,1 Kg): Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo

•Peso-leve (até 70,3 Kg): Elves Brener x Myktybek Orolbai

•Peso-pena (até 65,7 Kg): Jean Silva x William Gomis

•Peso-leve (até 70,3 Kg): Joaquim Silva x Drakkar Klose

•Peso-leve (até 70,3 Kg): Mauricio Ruffy x Jamie Mullarkey

•Peso-mosca (até 56,7 Kg): Dione Barbosa x Ernesta Kareckaite

•Peso-leve (até 70,3 Kg): Ismael Bonfim x Vinc Pichel

•Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Kevin Borjas