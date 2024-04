Cesta básica sobe 7,49% em Rio Branco; carne é item mais caro

O preço da cesta básica em Rio Branco sofreu aumento de 7,49%, em abril, quando comparado com o mesmo período em janeiro deste ano, segundo dados divulgados por pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac).

Segundo o estudo, o custo médio da cesta básica agora pode chegar a R$ 635,89. O resultado tem como base os preços de 15 produtos alimentícios vendidos em três supermercados locais, cotados na terça-feira, 2, e representam provisão alimentar para uma família com renda média mensal até R$ 2 mil, constituída de três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças.

A carne bovina segue como o item mais caro da cesta básica, com preço médio chegando a R$ 38,30, o kg; em segundo lugar, vem a margarina, com custo médio de R$ 21,32 o kg.

Em janeiro deste ano, o custo médio da cesta básica era de R$ 591,56; em fevereiro, chegou a R$ 664,50 e, em março, alcançou R$ 669,07.

