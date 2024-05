Filhas querem exumar corpo de Maradona e levá-lo a mausoléu perto da Casa Rosada

As filhas de Diego Maradona pediram, nesta terça-feira (2), autorização judicial para retirar o corpo do ex-craque da Seleção Argentina do cemitério onde está enterrado e colocá-lo em um mausoléu nas proximidades da Casa Rosada, em Buenos Aires.

No pedido à justiça, Dalma e Giannina Maradona, e a ex-namorada do ex-jogador e mãe do seu filho mais novo, Veronica Ojeda, alegam que o mausoléu “Memorial del Diez” (Memorial do Dez, em português), que está sendo construído no bairro portenho de Puerto Madero, é “um lugar muito mais seguro que o atual”.

O pedido também expressa a intenção de que o povo argentino e visitantes estrangeiros possam prestar homenagem ao astro.

Maradona, que faleceu em novembro de 2020, está enterrado no cemitério Jardin de Bella Vista, em San Miguel, na grande Buenos Aires. O local não permite visitas de pessoas não autorizadas.

“Todos os herdeiros solicitam, de comum acordo, que se autorize o traslado do corpo (…) até seu próximo destino de descanso eterno”, diz o documento entregue à Justiça, que pede a autorização de procedimentos para a exumação dos restos mortais e o transporte “com condições de segurança e confidencialidade suficientes”.

Maradona morreu aos 60 anos por uma parada cardíaca, em Tigre, na Grande Buenos Aires.

Em junho, começará o julgamento de oito profissionais da saúde que cuidaram do ex-jogador em seus últimos dias. Eles são acusados de homicídio simples por eventual dolo.