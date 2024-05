Saúde usa Google para facilitar acesso a postos de vacinação no estado do Acre

O Ministério da Saúde e o Google anunciaram uma parceria para aprimorar o acesso às informações oficiais sobre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o país, incluindo o Estado do Acre. A iniciativa tem como objetivo facilitar a localização, contato, horário de funcionamento e o calendário de vacinação das unidades de saúde. Atualmente, o Acre conta com 227 estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde, incluindo 219 UBS e postos de saúde, além de três unidades móveis fluviais e cinco terrestres.

O trabalho prevê uma atualização de dados relacionados a mais de 40 mil postos de saúde em todo o país nos resultados da Busca e do Google Maps, com base em detalhes fornecidos pelo Ministério da Saúde, para oferecer uma experiência mais eficiente aos usuários. Além disso, agora também será exibida uma mensagem com link direto para o Calendário Nacional de Vacinação nos resultados das buscas como “postos de saúde próximos a mim”.

Na prática, ao procurar postos de vacinação, utilizando, por exemplo, “vacinação perto de mim”, os usuários encontrarão dados de endereço, telefone e expediente atualizados e o link do Calendário Nacional de Vacinação para acompanhar as datas de imunização. A primeira fase da iniciativa foi lançada no ano passado, durante o Google for Brasil, quando a empresa anunciou que passaria a mostrar informações atualizadas das UBS em suas plataformas.

A expectativa é que a novidade continue contribuindo com os esforços de conscientização para a adesão da população às campanhas de vacinação, diante da queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos.

Segundo o Google Trends, o Brasil é o terceiro país mais ativo em buscas relacionadas à saúde e o sétimo em interesse por vacinação globalmente, desde 2004. Nos últimos 12 meses, o país manteve sua posição entre os oito primeiros no ranking mundial.