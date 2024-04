Campeão do ‘BBB24’, Davi perde milhares de seguidores após desabafo de Mani Reggo

Davi Brito, campeão do ‘BBB 24‘, continua perdendo milhares de seguidores nas redes sociais após o desabafo de Mani Reggo, neste sábado, 20. Depois de ter atingido a casa de 10,5 milhões, atualmente ele conta com 10,1 milhões, e ganhando unfollow até mesmo da cantora Anitta.

Mani quebrou o silêncio e se manifestou publicamente em meio às polêmicas que envolvem o seu relacionamento com o ex-BBB. Ela usou seu Instagram para falar do assunto, e recebeu apoio de muitos famosos, além de, ao contrário de Davi, ter ganhado muitos seguidores, mais de meio milhão, pelo menos.

“Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos aos quais as informações eu ainda não tinha processado”, começou ela, que ainda retirou do seu perfil a informação de que estava em um relacionamento com o motorista de aplicativo e também parou de segui-lo.

“O sentimento é que, em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, de ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já faz tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que, como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, seguiu Mani.

“Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nossos gestos. Gratidão”, finalizou.