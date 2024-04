Botafogo perde para LDU e se complica na Libertadores

Na estreia do técnico português Artur Jorge, o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pela LDU, em Quito, nesta quinta-feira (11), e está numa situação complicada no grupo D da Copa Libertadores da América.

O gol da vitória dos equatorianos saiu logo no começo do jogo, aos 3 minutos, e foi marcado por Lisandro Alzugaray.

Com a derrota, a segunda em dois jogos, o Botafogo amarga a lanterna do grupo D, a quatro pontos da zona de classificação, que tem Junior Barranquilla e Universitario-PER empatados com quatro pontos.

Ou seja, o time carioca vai entrar com a obrigação de vencer o Universitario, na terceira rodada, para seguir com boas chances de brigar por classificação. A partida será em 24 de abril, no estádio Nilton Santos.

