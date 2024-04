Vídeo: Jogador do Al-Ittihad leva chicotada de torcedor após perder título da Supercopa

Uma cena chocante marcou o pós-jogo de Al-Ittihad 1 x 4 Al-Hilal pela final da Supercopa da Arábia Saudita. Hamdallah, atacante do Al-Ittihad, foi agredido com chicotadas por um torcedor no Estádio Mohammed Bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, não fica clara a origem da confusão. O marroquino Abderrazak Hamdallah, que marcou o único gol do Al-Ittihad, é visto jogando água no torcedor, que revida com ao menos duas chicotadas, antes de ser contido. Veja abaixo:

O brasileiro Malcom marcou dois gols na decisão. Pelo Al-Ittihad, Romarinho, ex-Corinthians, e o zagueiro Luiz Felipe estiveram em campo, além das estrelas francesas Benzema e Kanté.

احسن تستاهل .. ليش ترشق عليه ماء؟ pic.twitter.com/kWk0ziN0Mq

