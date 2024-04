Alucinado, homem invade residência e morre dentro de veículo em Rio Branco

Por Davi Sahid.

Um homem cuja a identidade ainda é desconhecida morreu dentro de um veículo, após invadir uma residência situada na Travessa 4 de Outubro na madrugada deste domingo, 14, no bairro Pista na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violação de domicílio e quando chegou ao local encontrou o homem sem os sinais vitais dentro de um veículo modelo Corolla, de cor branca, placa NXR-4I28.

O proprietário da residência relatou aos Policiais que estava dormindo quando escutou um barulho vindo da área de sua residência e ao olhar pela janela encontrou o homem muito agitado, quebrando as coisas, como se estivesse sob efeito de algo alucinógeno. O invasor entrou dentro do carro e no banco de trás deitou e não levantou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo homem que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, que inicialmente constatou que o homem caminhou por cima do telhado de outras residências até entrar na casa aonde morreu dentro do carro.

O Perito informou ainda que, no corpo do homem não havia sinais de violência, somente um pequeno corte na perna após quase ter caído do telhado de uma outra residência, e que o homem sofreu um mal súbito que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.

O corpo do homem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A causa da morte só será confirmada após 30 dias, no laudo cadavérico.

O caso será investigado pela Polícia Civil.