Zagueiro do Internacional deixa gramado aos prantos após perder pênalti por cavadinha

A noite desta segunda-feira (25) ficará marcada negativamente na carreira de Robert Renan, zagueiro do Internacional. O defensor foi responsável direto pela eliminação do Colorado na semifinal do Campeonato Gaúcho, para o Juventude, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Após o jogo, ele deixou o gramado rumo ao vestiário aos prantos.

Depois de empate nos dois jogos, a disputa entre Internacional e Juventude foi para os pênaltis. Cada time desperdiçou uma das seis primeiras cobranças. Na sétima do Inter, Robert Renan tentou por cavadinha, o goleiro Gabriel conseguiu voltar a tempo e defender o chute.

Sim, essa foi a cobrança de pênalti de Robert Renan.

Antes mesmo do gol da classificação do Juventude, marcado por Kelvi, Robert Renan já era consolado pelos companheiros. Após a confirmação da eliminação, ele sentou-se no gramado e chorou. Depois, o jovem defensor deixou o campo rumo ao vestiário chorando.

Robert Renan, de 20 anos, foi contratado pelo Internacional por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia. Caso o clube europeu consiga negociá-lo de forma definitiva, o Inter receberá uma taxa de vitrine.