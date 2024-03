Secretaria de Agricultura compra peixes e outros alimentos de produtores para atender atingidos pela cheia do Rio Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), comprou, de pequenos produtores rurais de Rio Branco, quatro toneladas de alimentos para abastecer as cozinhas que estão preparando as refeições dos abrigos da cidade, além de hospitais e entidades de assistência social.

A aquisição incluiu 360 quilos de proteína de peixe, comprados de 26 produtores rurais de Rio Branco. Os alimentos foram obtidos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal, que é executado pelo Estado.

Segundo o secretário de Estado de Agricultura, José Luiz Tchê, o programa se iniciou ano passado, autorizado pelo governador Gladson Cameli, e tem o objetivo de comprar a produção do pequeno agricultor para atender pessoas em vulnerabilidade social. “Essa aquisição beneficia tanto o produtor rural quanto as famílias atingidas pela alagação”, afirmou.

De acordo com o coordenador estadual do PAA, Claiton Oliveira, o programa já atendeu este ano os municípios de Brasileia, Senador Guiomard, Tarauacá, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Feijó e Bujari. “A nossa intenção é atender os 22 municípios acreanos”, afirmou.