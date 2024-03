Estado coordena ação de entrega de mais de 2 toneladas de alimentos a abrigos em Porto Acre

Para atender as 142 pessoas desabrigadas pela enchente do Rio Acre em Porto Acre, o governo do Estado, por meio da Polícia Militar (PMAC), levou até o município cestas básicas, kits de higiene e de limpeza, além de medicamentos. Ao todo, 46 famílias estão nos quatro abrigos da cidade. Há ainda 23 desalojados.

Com 16.693 habitantes, Porto Acre, assim como outras localidades do estado, tem enfrentando os impactos da cheia. Em uma ação envolvendo governo do Estado e Município, os donativos foram entregues nessa terça-feira, 5. A união de esforços continua, para a ajuda humanitária em todas as cidades.

Além da entrega dos donativos, arrecadados pela Associação dos Procuradores do Acre (Apeac), a PMAC também fez entrega de equipamentos para logística, reforçou a segurança nos abrigos e entregou marmitas prontas.

A tenente-coronel Ana Cássia Monteiro, comandante do 3º Batalhão da PM, está coordenando as ações do governo na região. Foram entregues 220 cestas básicas, 3.080 garrafas de água potável e 80 kits de limpeza.

“Devido à situação das cheias, o governo do Acre tem estabelecido uma série de parcerias para viabilizar a distribuição de água potável, cestas básicas e kits de limpeza para a população de Porto Acre”, disse.

Uma parceria entre a PM, Secretaria de Governo (Segov) e Cozinha Mariele Franco também disponibilizou cem marmitas, que foram entregues nos abrigos e para a população da zona rural. Um motor de rabeta para a Defesa Civil Municipal também foi entregue pelo Corpo de Bombeiros.

Kits de medicamentos também foram entregues a essas famílias, em ação de parceria entre governo, Apeac, Atacadão Rio Branco e Cozinha Solidária Marielle Franco.

A tenente-coronel destacou que a união de todos é o que possibilita a entrega de donativos e o atendimento ao maior número de atingidos pela cheia: “O decreto de emergência de saúde possibilitou a distribuição ao município de uma série de itens, como cestas básicas, água mineral, medicamentos, kits de limpeza; e o governo do Acre está trabalhando em parceria com a Prefeitura de Porto Acre, que é quem está captando as ações de socorro às vítimas atingidas pela cheia”.

Edna Cuiabano, vice-prefeita da cidade, agradeceu a ação e disse que é muito importante que os donativos cheguem a quem mais precisa neste momento. “Isso vai nos ajudar muito no socorro às vítimas da enchente. O Estado tem nos ajudado bastante e isso é muito importante para todos nós. Obrigada ao governo Estado, obrigada pela parceria, é assim que a gente vai vencendo, vai ajudando a toda nossa comunidade, todas as pessoas que necessitam neste momento de um auxílio, de uma mão amiga que chegue até elas”, reforçou.

No Diário Oficial da União desta quarta-feira, 6, a União, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, autorizou o empenho e o repasse de recursos ao município de Porto Acre, no valor de R$ 617.486, para a execução de ações de resposta.