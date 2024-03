Prefeitura de Rio Branco entrega kits da Operação Dignidade

A Prefeitura de Rio Branco segue com a entrega dos kits às pessoas residentes nos bairros afetados pela segunda maior enchente do rio Acre. Nesta terça-feira (19), equipes da prefeitura estavam no Quadrilhódromo cuidando de toda a logística para as entregas que começaram às 5h da manhã.

De acordo com o coordenador da Operação, coronel Ezequiel Bino, nesta terça (19) são atendidos os moradores dos bairros 6 de Agosto e da Base, bem como as pessoas de outros bairros que já foram cadastradas e não puderam ir buscar anteriormente.

“A expectativa é atender, pelo menos, 2 mil pessoas. Iniciamos os atendimentos às 5h e a fila está muito pequena e com toda uma estrutura de conforto para essas pessoas que passaram por uma situação tão difícil, para que nesse momento não tenham mais sofrimento, tudo muito organizado e com segurança”.

Para dona Maria Alexandrina, moradora do bairro 6 de Agosto há 57 anos, a atitude da municipalidade tem sido importante nesse momento em que todos estão retornando para suas casas.

“No ano passado, ganhei os móveis porque eu perdi tudo na alagação. Ganhei geladeira, fogão, tudo que coloquei na lista, ganhei. Então assim, eu agradeço a Deus e agora essa feira que vai ajudar muito. A prefeitura está dando assistência para todo mundo e a gente só tem que agradecer”.

Segundo Joana Souza, moradora do bairro 6 de Agosto, o sacolão de quase 33 kg vai alimentar sua família por mais ou menos dois meses, a dona de casa destacou o apoio que tem recebido da prefeitura.

“Está perfeita. Eles estão dando assistência como sempre, ano passado foi a mesma coisa porque é muito difícil a alagação e passar por isso todo ano, mas sempre tem assistência da prefeitura”.

De acordo com Elismar Cardoso, morador do bairro Taquari, o kit disponibilizado pela municipalidade chegou em boa hora. Ele ainda enfatizou a diferença da assistência dessa gestão, em comparação as anteriores.

“Eu acho que é uma maravilha pra gente que se encontra nessa situação. Eu acho que ajuda nesse momento difícil da vida. É muito importante. Acho que a prefeitura está fazendo um bom trabalho com essa assistência ao povo. Ah, tem muita diferença, a gente vê o tamanho do sacolão bem preparado, tudo bem organizado, está muito bom”.

