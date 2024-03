Trio é condenado a mais de 58 anos de prisão por crimes no AC

A Promotoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Acre (MP-AC) de Brasiléia, recebeu a denúncia de Bruno Yan do Nascimento Belarmino, Antonio José Vicente de Sousa e Alex Jerônimo de Souza a penas que, somadas, chegam a mais de 58 anos de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado e integrar organização criminosa.

Conforme denúncia, na madrugada do dia 7 de julho de 2023, seguindo ordens do líder de uma organização criminosa para eliminar membros de facções rivais, os réus assassinaram Pedro Ribeiro Moreira a tiros em sua residência, localizada no Bairro Leonardo Barbosa. O crime ocorreu na presença da esposa e do filho da vítima, que dormiam na mesma cama.

No julgamento, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Brasileia concluiu a culpabilidade dos réus e os condenou à pena total de 19 anos e 6 meses de reclusão para cada um, em regime inicial fechado, negando o direito de recorrer em liberdade.