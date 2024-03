População saqueia casa de influencer acusada de aplicar golpes no AM

Supostas vítimas de estelionato invadiram na última quarta-feira, 20, a casa de uma influencer de 17 anos que estaria aplicando golpes com a venda de produtos eletrônicos, eletrodomésticos e cosméticos. O imóvel alugado onde ela morava em Manaus, no Amazonas, foi saqueado por um grupo de pessoas. Até cães que estavam no imóvel também foram levados.

Segundo o sargento Januário Nunes da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais receberam a informação que a jovem teria criado um grupo em um aplicativo de mensagens com mais de mil integrantes e oferecido vários itens para venda. Ele narra que ”Eram valores abaixo dos praticados no mercado. Produtos que custavam R$ 2 mil sendo ofertados por R$ 400. Algumas pessoas afirmam terem sido enganadas e resolveram invadir a casa”.

Segundo manifestantes, muitos deles afirmam terem sido vítimas de golpes financeiros, após comprarem produtos anunciados pela influenciadora e nunca os receberam: “Deixa eu explicar, ela vendia cosméticos e depois começou a vender iPhone, PS5, geladeira, tudo que vocês podem imaginar. Aí ela começou a aplicar golpe em todo mundo falando que com 30, 60 dias iria chegar e não chegou. Quando foi ontem ela veio com uma desculpa falando que tinham invadido a casa dela. Hoje ela sumiu do grupo, desativou as redes sociais, sendo que ela aplicou golpe em pessoas de R$5 mil, R$10 mil, R$20 mil“, denunciou uma das pessoas presentes em frente à casa da suspeita.

Houve grande tumulto durante à invasão ao imóvel e vários objetos foram levados. A influencer não estava no local no momento do ocorrido e a entrada das pessoas foi liberada pelo dono do imóvel que alugava a casa para a suspeita para evitar a depredação do local. Quem tiver sido vítima da jovem deve procurar à polícia para denunciar o caso.

