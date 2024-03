Pai de Neymar fala sobre ajuda no pagamento da fiança de Daniel Alves

Depois de especularem que Daniel Alves receberia ajuda de Neymar Jr. no pagamento da fiança em troca de sua liberdade, Neymar Pai falou sobre o assunto. Numa carta aberta publicada em suas redes sociais, o patriarca garantiu que o ex-jogador da Seleção Brasileira não vai contar com o apoio da família Santos. A Justiça da Espanha pediu 1 milhão de euros, o equivalente a R$ 5,5 milhões para soltar o atleta, enquanto a defesa recorre da condenação na segunda instância.

“Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais”, ressaltou.

Daniel, que é muito amigo do menino Ney, já havia recebido em torno de R$ 800 mil para ajudar na defesa do caso de agressão sexual, que aconteceu numa boate da Espanha, contra uma mulher de 23 anos, no dia 31 de dezembro de 2022. Alves teve decretada a prisão temporária em janeiro do ano passado e, desde então, segue detido numa penitenciária de Barcelona. Ele foi julgado e condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão pelo crime.

Neypai ainda reforçou que não mais compactuará com o atleta, haja vista que a justiça espanhola decidiu em favor da vítima. “Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!”, frisou na nota.