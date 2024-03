Polícia prende trio e apreende arma, após roubo de veículo em residência no Segundo Distrito

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares do 1° Batalhão resultou na prisão de três assaltantes na noite desta sexta-feira, 8, na Via Verde próximo da rotatória situada na entrada que dar acesso a rodovia AC-90, Transacreana em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, por volta das 14h desta sexta-feira, um criminoso em posse de uma arma de fogo abordou uma mulher que estava saindo de casa no bairro Santa Helena, no Seguindo Distrito, no veículo modelo Fiat Siena, de cor cinza, placa MZY-3272, roubou os pertences da vítima e o carro e fugiu para os primeiro distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada até ao local, colheu as características do criminoso e as informações sobre o veículo roubado e repassou as informações via COPOM.

Várias guarnições foram acionadas e a pela noite receberam informações que os criminosos estava trafegando com o carro no bairro Floresta.

Foi feito um cerco policial na região dos bairros Floresta e Sobral e na via Via Verde os Policiais Militares se depararam com três bandidos dentro do veículo roubado. Houve um acompanhamento, foi dada voz de parada e os criminosos desobedeceram e nas proximidades da rotatória da entrada da Rodovia AC-90, o carro perdeu o controle, bateu no meio fio, estourou o pneu e parou.

Os Militares rapidamente desceram da viatura, renderam os bandidos e durante uma busca dentro do veículo foi encontrado uma escopeta calibre 20.

Os assaltantes chegaram a relatar aos Policiais que iriam para fazer um ataque no bairro Taquari contra uma organização criminosa.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o trio foi encaminhado juntamente com a arma de fogo e o carro roubado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.