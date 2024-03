Mulher de 33 anos é atropelada e vai parar em estado gravíssimo no Pronto-Socorro de Rio Branco

Por Davi Sahid e Denise Moreira

A mãe Carmen Rodrigues de Oliveira, de 33 anos, vendedora de castanha, ficou gravemente ferida e sua filha de 11 anos, com escoriações, na noite desta sexta-feira, 8, após serem atropeladas por um motociclista identificado como Ataíde de Carvalho Lira, de 22 anos. O acidente aconteceu na Avenida Ceará, no bairro Habitasa em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Carmen e sua filha estava atravessando a avenida fora da faixa de pedestres nas proximidades de um semáforo na avenida Ceará, quando inesperadamente Ataíde que trafegava em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, no sentido centro-bairro atropelou a mãe e a filha. Carmen quando percebeu que iria ser atropelada, protegeu a filha e recebeu todo o impacto sendo arremesada no asfalto. A mãe bateu a cabeça no solo e caiu desmaiada. Já a filha sofreu escoriações.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e quando os Paramédicos chegaram ao local, encontraram Carmen com uma parada cardiorrespiratória. Rapidamente a mulher foi colocada, dentro da ambulância e foi inciado o protocolo de massagens cardíacas.

As filhas de Carmem, ao perceberem a gravidade do estado de saúde da mãe, se ajoelharam ao lado da ambulância e começaram a orar.

“Papai do céu protege a minha mãe, não deixa minha mãe morrer”.

Após 30 minutos, Carmen que já estava até com a pupila dilatada, quase já que decretada o seu óbito pelos profissionais do SAMU, retornou seus batimentos cardíacos, sendo estabilizada e encaminhada em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, Carmen sofreu fraturas na perna direita e no braço direito e um Traumatismo Crânio encefálico de natureza gravíssima.

O motociclista Ataíde permaneceu no local, sofreu apenas escoriações e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral.

A área foi os policiais militares do batalhão de trânsito para os trabalhos de perícia.