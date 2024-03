Pela primeira vez desde 13 de fevereiro, rio Acre apresenta vazante: 17,52m

Pela primeira vez desde o dia 13 de fevereiro, o rio Acre apresenta vazante e mediu 17,52m na verificação feita pela Defesa Civil de Rio Branco às 15h, neste sábado, 2.

Nas medições de 6h e 9h, o leito do rio marcava 17,52m, mas ao meio dia o registro foi de 17,54m. Às 15h, portanto, o rio Acre recuou para a mesma marca das 6h e 9h. Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, da Defesa Civil de Rio Branco, o que não para de subir é o número de famílias desalojadas ou desabrigadas, que já passa de 650. “A previsão é de termos uma estabilidade amanhã, domingo, o que não significa que ele possa voltar a ter um aumento depois. Da maneira que o rio se comporta, não temos uma expectativa de ele atingir os 18,40m, que é a marca histórica de 2015”, disse.

A cheia do rio Acre em Rio Branco já é a quinta maior da história, desde que o nível do rio começou a ser registrado, segundo um levantamento feito pela CNN.

A maior cheia já registrada na capital foi no dia 4 de março de 2015, quando o rio atingiu incríveis 18,40m; a segunda maior foi há 11 meses, no dia 3 de abril de 2023, quando o manancial subiu aos 17,72m. Seguem-se na terceira e quarta posição no ranking das maiores alagações as de 14 de março de 1997 (17,66m), e 25 de fevereiro de 2012 (17,60m), respectivamente. Permanecendo no nível da última medição da Defesa Civil às 9h deste sábado, 17,52m, a cheia do rio Acre este ano assume a quinta posição do ranking, que era da cheia do dia 17 de fevereiro de 1988 (17,11m).