Flamengo bate o Madureira e conquista a Taça Guanabara

Jogo morno no Maracanã. O Flamengo controlou a posse de bola e teve maior presença no ataque. Faltou um jogo mais intenso para romper a defesa do Madureira. Coube a Arrascaeta, aos 19, o gol do Flamengo, numa rara trama veloz do Rubro-Negro. A resistência não era sólida. O time do subúrbio se fechou como pôde e ensaiou contra-ataques, mas não levou perigo ao gol de Rossi. No finzinho, Viña conseguiu uma boa finalização, que parou em defesa de Mota.

Pedro artilheiro

O Flamengo voltou melhor para a segunda etapa, com mais precisão nas jogadas e chegou ao segundo gol aos 6 minutos. Pedro interceptou passe de Arthur, deu um balão no goleiro Mota e completou para o fundo das redes. Com este, Pedro chegou a 8 gols e chegou à artilharia do campeonato, ao lado de Carlinhos, do Nova Iguaçu. Aos 23, foi a vez de Léo Pereira fazer um golaço de falta, no ângulo de Douglas Lima, substituto de Mota, que se lesionou. O time do Flamengo controlou o restante da partida diante de um Madureira que tinha dificuldade para resistir. Na reta final, o Tricolor Suburbano ainda fez cera para evitar sofrer mais gols, de olho em uma vaga na Taça Rio.