Barco com prefeito, vereadores e deputado naufraga no Rio Valparaíso no interior do Acre

Neste sábado, 2, uma embarcação com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, o deputado federal Zezinho Barbary, teve um princípio de naufrágio no Rio Valparaíso, um dos afluentes do Rio Juruá. Jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos também estavam na embarcação, além de outras pessoas. Ninguém ficou machucado, mas todos foram parar dentro d’água.

“Tivemos um incidente com nossa embarcação no Rio Valparaíso, mas graças a Deus todos estão seguros. Esses são riscos que a população ribeirinha encara diariamente. Nossa equipe está bem e continua sua missão no Rio Mirim, buscando benefícios para nossa comunidade “, disse Zequinha Lima.

Zezinho Barbary citou ser esta a realidade de quem vive às margens dos rios e tranquilizou a todos. “Só temos a agradecer a Deus por estarmos todos bem depois de um naufrágio. E essa é a realidade de quem mora no beiradão”, pontuou

Na embarcação estavam ainda os vereadores de Cruzeiro do Sul, Novo, e Elter Nóbrega e os jornalistas Daiana Maia, Chico Melo, Francilio Nascimento, Emerson Silva e Jonathan Fabrício. Todos prosseguiram na viagem.

Na manhã deste sábado, um barco com Bombeiros e policiais militares também naufragou no Rio Juruá e ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo: