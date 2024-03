O que é a síndrome do cabelo impenteável: ‘o cabelo da minha filha é lindo’

A mulher conta que criou uma conta no Instagram para “educar as pessoas” sobre a condição e sobre lidar com as diferenças.

“Não há muito que ela possa fazer com seu cabelo e quero que ela o ame. Quero que ela saiba que as pessoas também o amam.”

O que é a síndrome do cabelo impenteável

Normalmente, a ponta do cabelo é regular, com um corte tranversal, de acordo com pesquisa publicada no American Journal of Human Genetics.