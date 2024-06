Polícia Militar realiza corrida Tiradentes em comemoração aos 108 anos

Energia contagiante, disposição e clima de festa. Na manhã de domingo, 2, a Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou a tradicional corrida Tiradentes, evento que marca o encerramento das atividades alusivas ao aniversário de 108 anos da instituição. A largada aconteceu em frente ao Quartel do Comando-Geral, no centro de Rio Branco. O evento é fruto de uma parceria entre PMAC e a Acrerunning Eventos.

Com o intuito de promover aproximação com a instituição, a atividade esportiva reuniu polícia e comunidade. Nesta edição, a competição teve o total de 410 inscritos e, além de fomentar a prática de esportes, estimula os participantes para manter a saúde e o bem-estar físico e mental.

Os competidores disputaram os percursos de 5 e 10 km, divididos por categorias e faixas etárias para melhor contemplar todos os atletas (profissionais e amadores) com premiações e incentivar os participantes a praticar a modalidade.

Presente no evento, a vice-governadora, Mailza Assis, agradeceu a presença de todos os competidores e afirmou que vai participar da próxima corrida. “Participar hoje foi uma alegria. Eu quero participar na próxima corrida, vou me preparar pra isso. Parabéns às pessoas que foram premiadas , todos aqueles que correram, que participaram, toda a polícia e a comunidade em geral”, disse.

O sargento Jefferson Silva, da Polícia Militar, conhecido como sargento P. Silva, venceu a competição no percurso de 10 km pela sexta vez. “Quero agradecer a Polícia Militar e aos envolvidos na organização. Foi uma festa bonita, excelente, uma prova bem organizada. Mais uma vez consegui chegar em primeiro entre os militares, fruto de muita dedicação e compromisso com o treinamento”, disse.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias, agradeceu a participação da comunidade. “Vamos concluir os eventos alusivos ao aniversário da Polícia Militar, esta instituição tradicional que luta pelo povo acreano. Agradecemos a participação da sociedade em prestigiar a Corrida Tiradentes”, finalizou.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus, medalhas e prêmios dos patrocinadores do evento. Todos os participantes receberam uma medalha simbólica, além de desfrutarem de uma mesa de frutas e do tradicional banho de mangueira do Corpo de Bombeiros.

Veja a galeria de fotos de Clemerson Ribeiro: