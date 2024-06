Briga generalizada em bar de Brasiléia termina em pancadaria; veja o vídeo

Na noite deste último sábado, (01) um bar localizado no Bairro Eldorado, em Brasiléia, foi palco de uma briga generalizada que resultou em vários feridos e consideráveis prejuízos materiais. A confusão, que envolveu diversas pessoas, incluindo mulheres, foi marcada por cenas de extrema violência, capturadas em vídeos que rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Os vídeos mostram momentos de brutalidade chocante, com cadeiras sendo usadas como armas. Em um dos registros, um homem aparece empunhando uma faca e tentando ferir outra pessoa. A intervenção de terceiros, que usaram cadeiras para contê-lo, evitou que ele causasse ferimentos graves ou uma tragédia ainda maior.

Testemunhas relataram que a Polícia Militar foi chamada ao local e deteve alguns dos envolvidos, conduzindo-os à delegacia para depoimentos. As autoridades estão investigando as causas que levaram ao início da briga. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), a confusão começou quando dois indivíduos tentaram entrar no bar e foram impedidos pelos seguranças. A recusa deu início a um tumulto que rapidamente envolveu várias pessoas.

No local, a guarnição do 6º Batalhão encontrou um cenário de desordem total, com várias cadeiras quebradas. Entre os detidos, Valderi Carvalho de Vieira, que portava a faca, e Rodrigo Oliveira de Souza foram levados para a delegacia. Um dos seguranças do estabelecimento foi ferido na boca e teve o braço mordido enquanto tentava imobilizar um dos envolvidos na briga. Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do ferido pela faca, nem sobre os prejuízos materiais resultantes da confusão.

O caso está sob investigação para esclarecer todos os detalhes e as responsabilidades dos envolvidos no tumulto. Em resposta ao ocorrido, o comandante da Polícia Militar do 6º Batalhão anunciou que os bares da fronteira passarão por uma rigorosa fiscalização.

Veja os vídeos abaixo: