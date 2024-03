No Acre, ovos de chocolate custam de R$ 25 a R$ 350; saiba como fazer em casa

A tradição da doação dos ovos de Páscoa, séculos atrás, majoritariamente com ovos de galinha, abriu os olhos de confeiteiros franceses para uma oportunidade de deixar a data mais saborosa a partir do século XII, quando os mestres da confeitaria passaram a esvaziar os ovos de aves e preenchê-los com chocolate.

A prática continuou, mas com o cacau – elemento base do chocolate – sendo considerado artigo de luxo, poucas pessoas tinham acesso ao ovo achocolatado. Mesmo com a semente difundida no século XXI, ainda é possível encontrar nos supermercados preços irracionais e artimanhas das indústrias para ludibriar os consumidores.

Uma pesquisa feita em uma rede de supermercado em Rio Branco nesta semana, encontrou ovos de chocolate com preços variados. Mas chama a atenção, a tática de algumas marcas para convencer o consumidor a comprar o produto não pelo chocolate, nem pelo símbolo do ovo, que representa o renascimento de Cristo, mas pelos acessórios, que são vendidos como “brinde”, que, na verdade, se tornam o principal item da venda.

A marca Arcor, por exemplo, vende um ovo de 100g com um fone de ouvido pelo valor de R$ 38,99, enquanto uma barra de 80g do mesmo chocolate custa R$ 4,99 nas lojas Americanas. Ou seja, o chocolate do ovo Arcor representaria apenas cerca de 13% do valor da venda. Um outro pacote da Arcor, com o mesmo chocolate e gramatura, mas com uma maleta porta-treco no lugar do fone de ouvido, está ainda mais caro: R$ 69,99.

Mariane Oliveira estava em um supermercado à procura de um ovo de páscoa embalado com um acessório específico. “Eu estou atrás mais do brinquedo, porque é pro meu filho de 4 anos. A propaganda da marca influencia muito, ele quer um que venha com um carrinho da Hot Wheels. Por mim, optaria pelos ovos gourmet, lojas que fazem um produto mais recheado, com menos processos industriais e valores mais acessíveis, porque nos supermercados os preços estão superfaturados”, afirmou. No fim, Mariane acabou levando o ovo de 166g por R$ 88,00. Com este valor, não fosse a propaganda em torno do combo ovo + brinquedo, a mãe conseguiria comprar um carrinho Hot Wheels (R$ 17,00) + 720g do mesmo chocolate em barra.

Já a marca Lacta levou às gôndolas opões de ovos com maior gramatura nos modelos Lacta Diamante Negro 500g, pelo valor de R$ 145,99, e Lacta Favoritos de 560g por R$ 139,00. O custo médio da barra de 80g dos chocolates Lacta na mesma prateleira é de apenas R$ 8,00. É importante lembrar que os chocolates que compõem os ovos e as barras são exatamente os mesmos, nos casos mencionados acima.

A Cacau Show, franquia especializada em chocolates considerado gourmet, apresenta valores competitivos em relação aos praticados em supermercados. O ovo trufado Cacau Show de 200g está na prateleira da loja por R$ 53,99, enquanto a mesma gramatura do ovo de Prestígio da Nestlé está no supermercado por R$ 50,00, sendo que a qualidade da Cacau Show é considerada pelos consumidores como muito superior. “Não adianta comprar um ovo mais barato que tem gosto de sabão”, disse Sandréia Alencar, que visitava a loja da franquia.

Segundo Ana Maria, vendedora da Cacau Show, o movimento na loja começou a aumentar na segunda-feira, 25, e são esperadas formações de filas durante a semana. “Nós temos ovos de 80g (R$ 24,99) a 2Kg (349,99), então conseguimos atender um público muito variado, mas que não abre mão de um chocolate mais saboroso”, afirma.

Afinal, qual a solução mais barata e divertida para chocolate na páscoa?

Além dos valores de ovos prontos, o ac24horas seguiu a dica de mães ouvidas pela reportagem e procurou valores dos dois únicos ingredientes necessários para fazer um ovo de chocolate em casa da maneira mais simples possível; barra de chocolate para confeitaria, e forma de ovo. Esses dois itens podem ser encontrados em lojas especializadas em produtos para festas, como Badate, Simão Festa, e outros.