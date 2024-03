Banco Central aumenta projeção de crescimento do PIB para 1,9% em 2024

O Banco Central elevou sua projeção de crescimento econômico de 1,7% para 1,9% neste ano, segundo o Relatório Trimestral de Inflação, divulgado nesta quinta-feira (28).

Se confirmada, essa previsão representa uma desaceleração em relação ao patamar do ano passado, de crescimento de 2,9%. Esse resultado de 2023 ficou acima das expectativas do mercado financeiro.

A previsão do BC para o Produto Interno Bruto (PIB) está abaixo da estimativa atual do Ministério da Fazenda de 2,2%. Esse número, no entanto, deverá ser revisado ainda neste semestre pela equipe econômica, segundo o ministro Fernando Haddad.

A mudança nas projeções do Banco Central para o PIB fazem com que elas fiquem levemente acima das perspectivas do mercado financeiro, que prevê um crescimento da economia de 1,85%, atualmente.