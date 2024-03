Militares de Xapuri são acusados de agressão contra dois jovens após abordagem

Uma denúncia de agressão física que teria sido cometida por policiais militares de Xapuri contra dois jovens do sexo masculino, ambos com 17 anos, na noite do último domingo, 24, foi levada ao conhecimento do Ministério Público no município e registrados boletins de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Conforme o termo de informação ao MP, assinado pelos menores, no começo da noite daquele dia, ambos saíram de casa para comprar “cheiro verde” destinado à preparação de um peixe e para isso pegaram uma motocicleta de um amigo, sem autorização do proprietário do veículo, sendo em seguida abordados pelos policiais.

Eles contam que foram abordados pelos policiais Kairon Monteiro, Cléber Silva e Cláudio Ferreira na rua Dr. Batista de Moraes, na região central da cidade, quando receberam ordem para parar, colocar as mãos na cabeça e deitar no chão, chamados de “vagabundos”.

Os menores alegam ainda que receberam socos, chutes e cotoveladas, e ainda tiveram os testículos apertados. Em um dos boletins de ocorrência, um dos menores afirma que foram avistados pelos policiais e receberam ordem de parada no bairro do Laranjal, mas que empreenderam fuga por medo de perderem a motocicleta do amigo.

Os dois adolescentes dizem ainda, na reclamação, que as agressões só cessaram com a chegada dos policiais Serismar, Jonnifler e Renan, que os conduziram à delegacia. O relato narra ainda que os policiais não deixaram que familiares acompanhassem a condução dos menores à delegacia.

Procurado pela reportagem a respeito dos fatos alegados pelos menores, o comandante da PM em Xapuri, tenente Roberto Farias, disse que não ainda não se inteirou oficialmente da denúncia e que apenas se pronunciará a respeito quando tiver ciência formal do procedimento.