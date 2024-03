Carreta do Hospital de Amor encerra atendimentos no Juruá com mais de mil exames realizados

A equipe da Carreta do Hospital de Amor encerrou nesta quinta-feira, 28, os atendimentos em Cruzeiro do Sul com mais de 1,1 mil exames gratuitos realizados em mulheres do município. No total, foram feitos 628 Mamografias, 455 Papanicolau, 14 triagem de pele e 5 complementações de mamografia.

Os exames foram ofertados em parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul desde o dia 4 de março para pacientes entre 25 e 69 anos, na unidade móvel que esteve estacionada na Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade.

Os resultados dos exames de mamografia e de PCCU, serão entregues entre 30 e 60 dias nas Unidades Básicas de Saúde de Referência que as mulheres informaram no atendimento. Se houver alteração, segundo a enfermeira responsável pela carreta do Hospital de Amor, Ithala Soares, a equipe de Rio Branco entrará em contato direto com a paciente.

“As pacientes que tiverem algum tipo de alteração nos resultados de seus exames serão encaminhadas para uma consulta na unidade de Rio Branco e iniciarão o tratamento na rede do Hospital do Amor”, relata.