Em Cruzeiro do Sul, Feira do Peixe vira campo de estudos de Etnobiologia

Estudantes do curso de biologia do Campus Floresta da Universidade Federal do Acre (Ufac) aproveitam a Feira do Peixe de Cruzeiro do Sul para colher dados para disciplina de férias chamada Etnobiologia, que visa explorar os conhecimentos tradicionais em conjunto com os acadêmicos. A disciplina envolve o estudo dos saberes populares, buscando integrar diversas perspectivas sobre a biodiversidade, tanto vegetal quanto animal, e aspectos culturais.

A professora Nicoll Escobar explica que os alunos estão realizando uma experiência etnográfica para descrever a diversidade observada.”Essa disciplina envolve o estudo dos conhecimentos, os saberes tradicionais. A ideia da disciplina é juntar conhecimentos acadêmicos com conhecimentos tradicionais, conhecimentos populares. A gente está fazendo uma experiência etnográfica, que basicamente descreve tudo o que a gente está vendo, de diversidade vegetal, animal, cultural. Os alunos estão fazendo esse exercício aqui hoje. A etnobiologia é uma disciplina que estuda a interação entre as culturas humanas e os conhecimentos tradicionais com a biodiversidade. Ela busca compreender como diferentes grupos étnicos percebem, classificam e utilizam os recursos naturais ao seu redor, incluindo plantas, animais e ecossistemas. Essa área de estudo explora tanto os aspectos biológicos quanto os aspectos socioculturais relacionados ao conhecimento ecológico tradicional”, relata.

Com diferentes espécies de pescado, a 4° Feira do Peixe de Cruzeiro do Sul reúne ribeirinhos, pescadores, agricultores e artesãos e saberes que vão desde técnicas de produção de piscicultura à pesca propriamente dita, confecção e reparos das redes usadas para capturar os peixes, além dos saberes culinários que envolvem transformar o pescado em deliciosos pratos regionais.

A Feira prossegue até sábado (30) e é uma realização da Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Cruzeiro do Sul em parceria com as associações de produtores, pescadores e vendedores de peixe.