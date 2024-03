Cruzeiro do Sul ganha plataforma digital para impulsionar o turismo e o empreendedorismo

O município de Cruzeiro do Sul elaborou uma plataforma digital que funciona como uma vitrine virtual com os serviços e produtos oferecidos na região, além dos pontos do etnoturismo. A plataforma da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Inovação de Cruzeiro do Sul (Semetui), lançada nesta quinta-feira (28) pelo prefeito Zequinha Lima, será uma ferramenta facilitadora para a localização de produtos e serviços, proporcionando aos empreendedores locais uma oportunidade de ampliar o alcance e conectar-se com um público mais amplo. Para os turistas, a plataforma será uma fonte de informações abrangente sobre os atrativos da região, facilitando o planejamento de viagens e proporcionando uma experiência mais enriquecedora.

O município é pioneiro no Acre na adoção desta ferramenta e um dos primeiros do país. Demetrius Batista, analista de sistema, que criou a plataforma, destacou a funcionalidade do sistema digital. “As pessoas vão ter acesso a todas as informações turísticas do município, patrimoniais, culturais, e também as informações dos empreendedores. Poderão saber como abrir ou encerrar uma empresa, dar a manutenção da empresa e também divulgar aos prestadores de serviços que é extremamente importante para a cidade. A plataforma é totalmente acessível e o produto é totalmente gratuito para todas as pessoas, prestadores de serviço, que vão poder se cadastrar e divulgar o seu negócio”, explica.

Conforme a prefeitura, o serviço é gratuito, feito via internet, não precisa baixar nenhum aplicativo. A pessoa não precisa ter espaço no celular, é simplesmente acessar um link do portal, da plataforma e poder fazer o seu cadastro. “É bem rápido, bem fácil, bem simples, para que todos possam utilizar, independentemente de você ser uma pessoa jovem, pessoas jovens, pessoas mais idosas, se já sabe usar a internet, computador ou não. Todos vão conseguir acessar. Essa foi a ideia da ferramenta, da plataforma, para democratizar todas as informações e garantir que todos os prestadores de serviços da cidade possam ter os seus empreendimentos e serviços divulgados. É uma iniciativa que hoje aqui no estado só Cruzeiro do Sul tem. No Brasil é um dos primeiros que está fazendo esse trabalho”, explica Batista.

Francenildo Nunes de Oliveira, presidente das Associações de Moradores e de Barqueiros do Rio Croa, uma das áreas com maior procura turística em Cruzeiro do Sul, compartilhou a perspectiva sobre como a plataforma beneficiará os moradores envolvidos no Turismo. “A plataforma vai ser uma ferramenta fundamental para nós, moradores locais, que dependemos do turismo para sustentar nossas famílias, para seguir com o turismo. Antes nem um guia turístico tinha aqui na região. Hoje temos uma plataforma de qualidade, feita pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O turista vai visitar cada vez mais o Rio Croa, que hoje oferece vários atrativos, trilhas, restaurantes, passeios. Temos na época a vitória régia, o tapete verde e está sendo criado mais um ponto turístico, que é acima da Samaúma”, destacou.

A liderança indígena do povo Noke Koi, Itsumi Varinawa, ou em português, Adriano Rosas Katukina, falou sobre a importância da ferramenta, uma vez que a Terra Indígena Katukina do Rio Campinas é outro destaque do etnoturismo em Cruzeiro do Sul. “Nós já recebemos vários turistas de outros países, que vêm até aqui, e buscam a terra indígena. E com essa divulgação isso deve aumentar. Então é importante nós termos esse trabalho em parceria com a prefeitura, com indígenas, porque hoje a pessoa procura mais as terras indígenas por causa das medicinas tradicionais, música, cantoria, outras coisas que estão espalhadas pelo mundo, como rapé, kambô, e muitas outras coisas que nós temos para oferecer também para os turistas”, destacou a liderança indígena.

O prefeito Zequinha Lima esteve presente ao lançamento e disse ser um grande entusiasta da plataforma. “É um momento importante para nós porque é um ambiente em que as pessoas vão encontrar as informações. É um ambiente que vai ajudar aos pequenos e grandes empreendedores porque é um local onde você vai encontrar informações das mais variadas áreas. E é um espaço também onde as pessoas que têm interesse em visitar Cruzeiro do Sul buscarem informações da nossa cidade. Vão poder encontrar todas essas informações catalogadas com os pontos turísticos, onde encontrar as áreas comerciais. Na verdade, ela é uma vitrine para a cidade. É uma vitrine para quem quer chegar aqui em Cruzeiro do Sul. É uma vitrine para o empresário quando ele quiser encontrar uma mão de obra qualificada”, concluiu o prefeito.

A plataforma da Semetui foi lançada no Teatro dos Náuas, que ficou lotado e contou com apresentações artísticas. Os indígenas Noke Koi, os Katukina da BR-364, fizeram uma apresentação de dança e música.