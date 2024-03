Via Sacra atrai milhares de fiéis na cidade de Cruzeiro do Sul

Nesta Sexta-Feira Santa, 29, a via sacra, com a encenação do sacrifício de Jesus Cristo, atrai milhares de fiéis em Cruzeiro do Sul. A caminhada teve início as 6 horas da manhã na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, próximo ao 61° BIS e termina no morro do antigo fórum, região central de Cruzeiro do Sul. As paróquias da Aparecida, do Rosário e da Glória são as responsáveis pela procissão, que tem 9 paradas, sendo a penúltima em frente à igreja matriz e o final no Morro do Fórum

Fórum, onde é feits a encenação da morte e ressurreição de Cristo.

“Estou com 75 anos e venho nessa procissão sempre pra lembrar que essa cruz nos salvou” citou a dona de casa Elisa Melo.

No sábado, 30, a Vigília Pascal tera início as 19h30 na Catedral. O Domingo de Páscoa na Ressurreição do Senhor, terá celebrações em todas as paróquias, sendo as da Catedral Nossa Senhora da Glória, as 6 e as 19h30.

” Ser Santos como Jesus Cristo ”

O Bispo Dom Flávio Giovenale, por meio de video nas redes sociais, convida os fiéis a participarem da programação da Semana Santa. Ele conclamou a todos à aproveitar a salvação garantida pelo sacrifício de Jesus Cristo em sua crucificação e amar uns aos outros como Ele nos amou.

“Jesus nos convida a sermos santos, salvos. Ele sacrificou sua vida e nos salvou. É como um presente que alguém nos dá e espera que usemos. Nós temos que aproveitar a salvação. Ser santos é viver de acordo com a vontade de Deus. Que possamos amar uns aos outros como ele nos amou. Feliz semana santa a todos”, exalta o líder católico.