Juiz de Santos expede mandado de prisão para Robinho

A Justiça Federal de Santos expediu, na tarde desta quinta-feira (21), o mandado de prisão para o ex-jogador Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália. O documento é assinado pelo juiz Mateus Castelo Branco Firmino da Silva.

Veja o mandado de prisão abaixo:

mandado-prisao-robinho

Na véspera, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou que a pena de 9 anos em regime fechado seja cumprida no Brasil.

Até o momento da publicação desta nota, Robinho e sua defesa ainda não tinham sido notificados sobre o mandado. Há um pedido de habeas corpus em curso, que é analisado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A expectativa é que Robinho se apresente na sede da Polícia Federal em Santos e passe por uma audiência de custódia, para analisar as condições da prisão.

STJ comunicou Justiça de Santos horas antes

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) expediu nesta quinta-feira (21) o comunicado para a Justiça Federal de Santos sobre a decisão que determinou a prisão imediata do ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho.

O documento foi assinado pela presidente da Corte, ministra Maria Thereza de Assis Moura.

A prisão de Robinho foi autorizada pelo STJ na quarta-feira (20). O tribunal validou a sentença italiana que o condenou a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo.

Defesa tenta habeas corpus

O movimento de comunicar a Justiça Federal faz parte da tramitação do caso. Ao STJ só coube analisar a validade da condenação estrangeira.

A determinação sobre a prisão fica sob a responsabilidade do juiz federal.

A defesa de Robinho tenta reverter a prisão. Os advogados entraram com um habeas corpus na noite de quarta-feira (20) no Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido é para suspender a ordem de prisão autorizada pelo STJ até que os recursos que ainda podem ser apresentados sejam julgados. A defesa ainda vai recorrer da decisão ao próprio STJ e ao STF.

O relator do habeas corpus é o ministro Luiz Fux. Ele ainda não tomou nenhuma decisão.

O julgamento de Robinho

O ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão, na Itália, cometido em 2013. A sentença definitiva saiu nove anos depois, em janeiro de 2022, pela mais alta instância da Justiça italiana.

O pedido de homologação da sentença italiana foi feito porque o Brasil não extradita seus cidadãos para cumprir penas no exterior.

A análise do pedido de homologação foi feita pela Corte Especial do STJ, colegiado formado pelos quinze ministros com mais tempo de atuação no tribunal. Não participaram do julgamento a presidente da Corte, Maria Thereza, e o ministro João Otávio de Noronha.

A ministra Nancy Andrighi esteve presente na sessão, mas não participou da votação porque não conseguiu acompanhar as sutentações orais das partes.

O STJ não julgou novamente Robinho pelo crime de estupro. A análise sobre a homologação da sentença avaliou se a decisão estrangeira cumpriu requisitos estabelecidos na legislação brasileira e se foram observadas as devidas regras do processo, como ter sido proferida por autoridade competente, por exemplo.