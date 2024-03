Forte chuva abre “cratera” e BR-364 pode apartar próximo à Tarauacá

A BR-364 no Acre apresenta mais um problema a quem trafega pela rodovia federal. Imagens que circulam nas redes sociais na manhã deste domingo, 10, mostram uma verdadeira cratera que se abriu na região da Comunidade do Boto, próximo à cidade de Tarauacá.

O enorme buraco já toma metade da pista e pode provocar acidentes graves se não houver a correta sinalização.

A reportagem conversou com o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, que afirmou que já determinou que uma equipe do órgão se dirija até o local para as providências necessárias.

“As últimas chuvas fizeram com que essa erosão aumentasse muito. Uma equipe completa nossa já está se deslocando para o local para intensificar a fiscalização e já analisar os trabalhos de recuperação deste trecho”, disse.

VEJA O VÍDEO: