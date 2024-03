Rio Acre continua baixando e chega a 15.00 metros em Rio Branco

FOTO: SÉRGIO VALE

O nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana, mas um fator chamou a atenção na medição realizada às 9 horas da manhã de hoje. Apesar de continuar apresentando retração, o ritmo de vazante diminuiu muito. Ao contrário de mais de cinco centímetros por hora, a vazão foi de apenas um terço do que vinha ocorrendo e o nível agora é de 15 metros.

Conforme Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, o motivo foi a cheia do Rio Espalha, que é afluente do Riozinho do Rola, que pode sua vez deságua no Rio Acre na capital acreana.

“Nós tivemos aumento de nível no Rio Espalha, que “despejou” essa água no Riozinho do Rola, que por sua vez, diminuiu o ritmo de retração, o que provocou essa vazante mais lenta aqui em Rio Branco”, afirmou.

A tendência é que o nível continue baixando, mas, pelo menos nas próximas hora, com uma velocidade do menor do que a registrada ao longo da última noite.