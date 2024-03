Exportações de carne crescem; preços continuam em queda

Em fevereiro, o volume exportado alcançou 231.163 toneladas, contra 152.230 toneladas no mesmo mês de 2023. O preço médio por tonelada obtido, no entanto, caiu de US$ 4.564 no ano passado para US$ 4.000 neste ano, recuo de 12,35%.

A China — maior parceiro comercial do Brasil — se mantém como o principal comprador do produto brasileiro. O gigante asiático absorveu 194.135 toneladas de carne bovina no primeiro bimestre de 2024, alta de 12% ante o mesmo período do ano passado, de 172.646 toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).

Na segunda posição estão os Estados Unidos, que estão ampliando as aquisições no Brasil. No primeiro bimestre de 2024 os americanos compraram 89.103 toneladas de carne brasileira, contra 35.651 em 2023, representando um crescimento de 150%.

Ainda segundo a Abrafrigo, a Arábia Saudita também foi destaque. Os árabes adquiriram 26.749 toneladas no período, um aumento de 326,9%.

No total, 81 países aumentaram suas aquisições e outros 55 reduziram suas compras.