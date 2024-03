“Capetinha” furta casa de conselheiro do CV, recebe “disciplina” e vai parar no PS

Por Davi Sahid

Islândio Barroso do Nascimento, de 19 anos, mais conhecido como “capetinha” foi agredido a golpes de perna-manca na tarde desta sexta-feira, 8, após furtar na casa de um conselheiro do facção Comando Vermelho. A agressão ocorreu na rua Maria das Dores no bairro Esperança em Rio Branco.

A vítima relatou a reportagem que estava caminhando em via pública no bairro, quando foi abordado por membros da organização criminosa, que os acusaram de ter furtado a televisão da casa do conselheiro. Islândio foi levado até a um campo de futebol situado na rua Maria das Dores e lá os criminosos em posse de uma perna-manca deram uma disciplina, agrediram Islândio na cabeça o que ocasionou cortes profundo e pelo corpo. A vítima teve o braço esquerdo fraturado e ficou com hematomas nas costas, no peito, no abdômen, nas pernas. A dor foi tão grande que “Capetinha” defecou no short. Após a ação os faccionados fugiram do local.

Mesmo ferido Islândio ainda conseguiu correr até uma barbearia na rua Euclides da Cunha, no Esperança e pediu ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Islândio ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações dos autores do crime e seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os faccionados, mas eles não foram encontrados.

Segundo informações recebida, “Capetinha” não agiu no furto sozinho e que os membros da organização criminosa estão atrás dele para matá-lo.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).