Gonzaga se reúne com Alan Rick para agilizar voos internacionais no Acre

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou nesta segunda-feira (17) de reunião em Brasília com o senador Alan Rick para tratar de agendas relacionadas à malha viária no Acre com oferta de voos internacionais para o Peru e relação comercial entre os dois países.

Gonzaga apresentou ao senador a proposta de uma empresa aérea para oferecer voos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul até Pucallpa, no Peru.

O projeto de oferta de voos do Acre para o Peru surgiu após o presidente Luiz Gonzaga participar de agendas em Brasília onde acompanhou o debate levantado pelo senador Alan Rick sobre a liberação da cabotagem aérea na região da Amazônia Legal.

O presidente da Aleac agradeceu a disponibilidade do senador Alan Rick em intermediar reuniões com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silva Costa Filho, para tratar sobre a pauta.

“Quero agradecer ao senador Alan Rick pela atenção e parceria que sempre tem nos ajudado com as demandas para ajudar o Acre. Essa agenda de hoje foi muito importante, pois tratamos de voos entre o Acre e o Peru que é um sonho do povo de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Esses voos vão ajudar no desenvolvimento do Acre e estados do Peru”, disse Gonzaga.

Alan Rick agradeceu a visita do presidente da Aleac que sempre buscou em Brasília apoio da bancada federal para intermediar junto aos ministérios investimentos e resolução das demandas do Acre.

“Quero agradecer a visita do presidente da Aleac que sempre foi um parceiro na busca de melhorias para o povo acreano. Ele representa nosso Legislativo e é importante acompanhar essas reuniões. Ele nos solicitou agendas para tratar sobre os voos do Acre para o Peru e melhorias da BR e vamos nos reunir com os ministros para apresentar essas demandas”, disse.