Em Rodrigues Alves, sucuri de mais de 5m mata cachorro e é capturada pelos Bombeiros

Na tarde desta quarta-feira, 20, no bairro São Francisco, município de Rodrigues Alves, uma cobra sucuri de mais de 5 metros matou um cachorro e em seguida foi capturada pelo Corpo de Bombeiros.

A bióloga Marbelita Santos, 32 anos, conta que ela e familiares ouviram o cachorro da vizinha latir em desespero e dor. Encontraram o cão já morto e a cobra ao lado do animal. “A cobra estava atrás da minha casa. Quando ouvimos o barulho do cachorro da vizinha nós corremos, mas já era tarde. Nós ligamos para o Corpo de Bombeiros e eles chegaram logo e capturaram a cobra”, relatou.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon, as cobras capturadas assim são devolvidas ao seu habitat natural. “Buscamos uma área de mata onde não haja moradores. Geralmente na Variante, BR-364 ou na Estrada do Guajará”, relata.

A sucuri é a maior serpente brasileira, podendo alcançar até 10 metros. Existem quatro espécies, todas pertencentes a família Boidae e gênero Eunectes. Elas não têm veneno e matam suas presas por constrição, enrolando-se sobre a presa até que o fluxo sanguíneo seja interrompido.

Mais de 40 capturas

Em 2024, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul já resgatou e capturou 44 animais silvestres e domésticos. No ano passado, foram 312 ocorrências dessa natureza, das quais 72 eram serpentes.

O capitão Josadac Cavalcanti, orienta que a população não tente capturar ou matar os animais e acionem o Corpo de Bombeiros, que tem os equipamentos e os conhecimentos adequados para lidar com cada situação.

“Nós pegamos o animal e o devolvemos em segurança à natureza. Os animais compõem um ecossistema e uma cadeia alimentar e não devem ser mortos”, orienta o militar.