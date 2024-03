Faccionados gravam vídeo ameaçando rivais, exibindo armas e executando homem na capital

Uma onda de violência assola as ruas de Rio Branco, com membros de facções criminosas protagonizando cenas de terror. Em um vídeo obtido pela reportagem, membros de uma facção ameaçam rivais enquanto exibem armas de grosso calibre dentro de um veículo, alimentando temores de um iminente confronto.

O clima de tensão se intensificou com a execução de um jovem, identificado como Fernando Lopes de Souza, de apenas 21 anos, que também serviu no Exército Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira, 20, Fernando foi perseguido e morto a tiros por criminosos em um bairro da região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Testemunhas relataram que o ex-militar estava pedalando quando foi alvo de disparos por ocupantes de um carro branco, o mesmo modelo flagrado no vídeo com os faccionados. Mesmo tentando fugir, Fernando foi atingido fatalmente com 14 tiros e morreu no local antes de receber socorro médico.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém, nada puderam fazer além de constatar o óbito da vítima. A área foi isolada para investigação, e o corpo de Fernando foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos legais.

Investigações preliminares indicam que Fernando tinha envolvimento com atividades criminosas, levantando suspeitas de que sua morte possa estar relacionada a disputas entre facções.

Os vídeos expostos já estão sendo investigado pela Polícia Civil, que estão busca de encontrar o possível homem executado a tiros com a submetralhadora.

Veja vídeo: